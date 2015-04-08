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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 21:34 BJT

美国热股：美国FDA再向Hospira发出警告信，后者盘初股价近持平

路透4月8日 - Hospira Inc 表示，美国食品药物管理局(FDA)已就该公司一生产厂违反标准制药手续一事，发出另一封包含详细内容的警告信函。Hospira在2月同意被辉瑞(Pfizer) 收购。

Hospira股价盘初近持平，上日收报87.75美元。(完)
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