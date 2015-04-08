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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 21:35 BJT

美国热股：特斯拉开始接受新款S型电动轿车订单，盘初股价上扬逾3%

路透4月8日 - 特斯拉汽车(Tesla)表示，已经开始接受新基本款S型电动轿车订单。新款的S型电动车较旧款贵5,000美元，但性能更佳、行驶里程更长，功能也更多，包括全时四轮传动。

特斯拉股价盘初上涨3.18%，报209.7美元，上日收报203.25美元。(完)
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