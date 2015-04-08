版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 21:50 BJT

中美关系：美方将持续推动中国让市场决定汇率--白宫经济顾问

路透4月8日 - 美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周三表示，美国将持续推动中国迈向市场决定汇率的机制。

他在布鲁金斯学会主办的一项活动之前说，美国对中国的外交政策已有一些收获，但美方将在汇率政策方面“继续施压”中国。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐