版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 21:44 BJT

美国股市：开盘几无变动，市场关注油企并购且等候FED会议记录出炉

路透纽约4月8日 - 美国股市周三开盘几无变动，交易员关注能源板块700亿美元的大型交易，且等待美联储最近一次政策制定委员会会议记录出炉。

道琼工业指数 上涨35.6点，或0.2%，报17,911.02点；标普500指数 上涨3.44点，或0.17%，报2,079.77点；Nasdaq综合股价指数 上涨10.12点，或0.21%，报4,920.35点。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐