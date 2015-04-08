版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 04:23 BJT

美股盘后：美国铝业公布第一季业绩后股价急跌2%

路透纽约1月12日 - 美国铝业 周三在盘后交易中急跌2%，之前该公司公布季度业绩。

美国铝业公布首季不计入特殊项目的每股盈利为0.28美元，每股盈利为0.14美元，首季营收为58亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计美国铝业首季营收为59.4亿美元，每股收益为0.26美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐