美股盘后：美国铝业公布第一季业绩后股价急跌2%

日本已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透纽约1月12日 - 美国铝业 周三在盘后交易中急跌2%，之前该公司公布季度业绩。
美国铝业公布首季不计入特殊项目的每股盈利为0.28美元，每股盈利为0.14美元，首季营收为58亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，市场预计美国铝业首季营收为59.4亿美元，每股收益为0.26美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。