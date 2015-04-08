表格：美国财政部续发10年期公债得标利率为1.925%，投标倍数为2.62

日本已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透华盛顿4月8日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 1.925 中值 1.888 低值 1.840 价格/得标 价格 100.667141 高值得标比率 74.56% 投标倍数 2.62 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,013,500 总投标 54,919,481,500 竞争性投标得标 20,987,829,000 非竞争性投标得标 12,184,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/15 到期日 2025/02/15 CUSIP码 912828J27
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。