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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 01:04 BJT

表格：美国财政部续发10年期公债得标利率为1.925%，投标倍数为2.62

路透华盛顿4月8日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 1.925 中值 1.888 低值 1.840 价格/得标 价格 100.667141 高值得标比率 74.56% 投标倍数 2.62 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,013,500 总投标 54,919,481,500 竞争性投标得标 20,987,829,000 非竞争性投标得标 12,184,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/15 到期日 2025/02/15 CUSIP码 912828J27

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 母红; 审校　利棣儿)
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