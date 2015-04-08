全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，船运活动淡静

路透4月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因船运活动淡静。

乾散货运价指数跌3点，或0.51%，报580点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升2点，报450点。日均获利降10美元，至4,140美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升1点，报585点，日均获利上涨7美元，至4,672美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报382点。超灵便型船指数 下挫7点，报624点。(完)