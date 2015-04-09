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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 22:07 BJT

表格: 美国2月趸售库存较上月增长0.3%，预估为增长0.2%

路透4月9日 - 美国商务部周四公布，美国2月趸售库存较前月增长0.3%，预估为增长0.2%，1月修正后为增长0.4%，前值为增长0.2%。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 2月 1月 15年2月/14年2月

整体库存 0.3 0.4 6.1

耐久财(耐用品) 0.3 0.7 7.6

汽车 2.4 2.8 12.6

专业设备 -0.5 0.2 7.7

电脑设备 -1.4 -0.8 8.5

机械 0.4 0.1 6.3

非耐久财 　 0.2 持平 3.8

石油 　 2.4 -1.1 -17.8

整体销售 -0.2 -3.6 -1.5

耐久财 -2.4 -2.1 3.5

汽车 -1.9 1.4 6.8

专业设备 -1.6 0.0 3.0

电脑设备 -1.9 0.6 4.9

机械 -3.4 -1.9 -0.1

非耐久财 　1.9 -5.0 -5.8

石油 　 5.5 -16.4 -36.5 (以10亿美元计) 2月 1月 14年2月 库存 574.01 572.47 541.02 耐久财(耐用品) 355.65 354.48 330.58 汽车 59.50 58.13 52.87 非耐久财 218.36 217.99 210.44 (以10亿美元计) 2月 1月 14年2月 销售 444.24 445.02 451.01 耐久财(耐用品) 214.26 219.42 206.96 汽车 35.33 36.01 33.08 非耐久财 229.98 225.60 244.05

库存/销售比 1.29 1.29 1.20(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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