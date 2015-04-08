金属期市：期铅触及近四个月高位，因库存下降

* LME铅库存继续下降

* 等待1800 GMT美联储公布会议记录

路透伦敦4月8日 - 伦敦期铅周三触及约四个月来最高水平，因库存下降，期镍在上日大跌后反弹。

伦敦金属交易所(LME)铅库存MPBSTX-TOTAL周三减少7,525吨，至223,850吨，且未登记交割的可获得库存下降至19个月最低水平。

“铅库存颇低，且在目前这个周期一直处于低位，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说。

“不仅是有数据纪录的铅库存低，且较之锌、铜和镍，在中国或其他地方藏匿的铅库存也要低很多。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 收涨0.9%，报每吨1,924美元，盘中触及去年9月中来最高的1,928美元。

铅是今年表现最好的LME基本金属，升幅约3%，其他基本金属则下跌，其中表现落后的期镍录得约16%的跌幅。

LME期镍 反弹，因一些投资者押注近期价格跌势将不能持续，期镍收涨0.2%，报每吨12,580美元。

期镍周二大跌3.7%，重新跌向4月1日触及的六年低位12,310美元。

LME期铜 收挫0.9%，报每吨6,010美元。期铝 下滑0.7%，报1,771美元。