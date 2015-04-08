金属期市：期铅触及近四个月高位，因库存下降

日本已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
* LME铅库存继续下降
* 等待1800 GMT美联储公布会议记录
路透伦敦4月8日 - 伦敦期铅周三触及约四个月来最高水平，因库存下降，期镍在上日大跌后反弹。
伦敦金属交易所(LME)铅库存MPBSTX-TOTAL周三减少7,525吨，至223,850吨，且未登记交割的可获得库存下降至19个月最低水平。
“铅库存颇低，且在目前这个周期一直处于低位，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs说。
“不仅是有数据纪录的铅库存低，且较之锌、铜和镍，在中国或其他地方藏匿的铅库存也要低很多。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 收涨0.9%，报每吨1,924美元，盘中触及去年9月中来最高的1,928美元。
铅是今年表现最好的LME基本金属，升幅约3%，其他基本金属则下跌，其中表现落后的期镍录得约16%的跌幅。
LME期镍 反弹，因一些投资者押注近期价格跌势将不能持续，期镍收涨0.2%，报每吨12,580美元。
期镍周二大跌3.7%，重新跌向4月1日触及的六年低位12,310美元。
LME期铜 收挫0.9%，报每吨6,010美元。期铝 下滑0.7%，报1,771美元。
期锌 收涨0.3%，报2,159美元。期锡 收低0.3%，报16,700美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
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