投行观点：高盛将Expedia 目标价从75美元下调为74美元，评级为中性

中国证券：沪深证交所两融余额周三减少53.8亿元，创近三个月新低

路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9