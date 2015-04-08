版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 9日 星期四 03:35 BJT

纽约期市：展期活动令原糖期货上升至三周高位，阿拉比卡咖啡下挫

路透纽约/伦敦4月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三放量上涨至三周高位，因臆测近期供应可能不断收紧，且大量展期活动提振近月合约升水，为2月来首见。

阿拉比卡咖啡期货下挫，受技术因素和投机性卖盘拖累。纽约可可上涨，因美元走弱。展期活动令这两个市场成交放量。

5月原糖期货 收高0.20美分，或1.6%，收报每磅12.97美分。5月/7月合约升水上涨至最高0.13美分，为2月27日来现货月合约最高溢价，当时3月合约到期。

5月白糖期货 下滑0.40美元，或0.1%，收报每吨366.40美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收跌6.25美分，或4.4%，报每磅1.357美元，创3月3日来最大单日跌幅。5月罗布斯塔咖啡期货 收跌16美元，或0.9%，报每吨1,790美元。

纽约5月可可期货 收涨22美元或0.8%，收报每吨2,807美元，5月伦敦可可期货 涨2英镑或0.1%，报每吨1,944英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐