纽约期市：展期活动令原糖期货上升至三周高位，阿拉比卡咖啡下挫

香港个股：华能新能源拟配股筹约22亿港元，集资作一般企业用途
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透纽约/伦敦4月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三放量上涨至三周高位，因臆测近期供应可能不断收紧，且大量展期活动提振近月合约升水，为2月来首见。
阿拉比卡咖啡期货下挫，受技术因素和投机性卖盘拖累。纽约可可上涨，因美元走弱。展期活动令这两个市场成交放量。
5月原糖期货 收高0.20美分，或1.6%，收报每磅12.97美分。5月/7月合约升水上涨至最高0.13美分，为2月27日来现货月合约最高溢价，当时3月合约到期。
5月白糖期货 下滑0.40美元，或0.1%，收报每吨366.40美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收跌6.25美分，或4.4%，报每磅1.357美元，创3月3日来最大单日跌幅。5月罗布斯塔咖啡期货 收跌16美元，或0.9%，报每吨1,790美元。
纽约5月可可期货 收涨22美元或0.8%，收报每吨2,807美元，5月伦敦可可期货 涨2英镑或0.1%，报每吨1,944英镑。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。