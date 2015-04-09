更正-美国金融：美联储考虑了出售债券以在必要时减少逆回购工具使用-会议记录

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
(更正：第四段译文“如果有必要快速压低ON RRP利率”有误，应为“如果有必要主动降低市场对ON RRP的兴趣”)
路透纽约4月8日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录显示，联储官员考虑了，在开始收紧货币政策后，通过在必要时出售短期债券，来减少一项他们计划用于帮助提升利率的新工具的使用。
美联储3月会议记录显示，官员们考虑了一系列选项，以增加隔夜逆回购工具(ON RRP)的使用，并在之后必要时减少其使用。
会议记录显示，一旦开始升息，增加此项工具使用的选项包括暂时上调，或取消隔夜逆回购工具的上限。目前的上限为3,000亿美元。
之后，如果有必要主动降低市场对ON RRP的兴趣，美联储可以通过出售债券，或较计划更快速地缩减其庞大的资产组合规模等方式来实现这一目的。
美联储还可以调整增加定期逆回购和所谓的定期存款工具的使用、或调整支付给银行业的超额准备金利率等。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
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