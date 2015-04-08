美国FED：承认年初经济表现欠佳，但将继续推进升息计划－会议记录

日本已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透华盛顿4月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。
联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。
但即使那些对联储能否在6月升息感到不确定的与会委员也感觉到，美国经济已经改善，足以让联储转为在每次会议上酌情考虑是否升息。
尽管第一季经济表现疲弱，但“与会委员认为就业市场普遍改善...包括非农就业岗位大幅增长...尽管几乎所有与会委员都提到，海外经济和金融市场的发展对美国经济前景构成潜在风险，但多数与会委员认为，美国经济成长前景和就业市场面临的风险基本平衡。”
另外，美联储内部预期显示，即使美国成长放缓，但经济增长仍足够强劲，将继续向联储设定的通胀和失业率目标靠近，特别是在美元上涨和油价不断下跌的影响开始减弱后。
会议记录显示，其他与会委员预计首次升息更可能在2015年晚些时候，因美元和油价对通胀产生的影响。一些与会委员建议保持利率不变直至2016年。
数位与会委员预计升息的步伐将相当缓慢；不一定会在每次会议上都升息。
美联储会议记录称就业市场进一步改善，美元和油价企稳将扶助确立通胀将反弹的观点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。