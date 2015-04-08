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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 03:40 BJT

全球金市：金价失守1,200美元，因美联储会议记录暗示可能在6月升息

* 美元指数上涨0.1%

* 美联储会议记录显示“数位与会委员”预计6月升息

路透纽约/伦敦4月8日 - 金价周三延续跌势，跌至每盎司1,200美元以下，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示联储可能最早在6月升息，导致美元走强。

美联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。

1834 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,199.30美元。

美国6月期金 收跌7.50美元，或0.6%，报每盎司1,203.10美元。市场在美联储会议记录公布前收市。

“可能美国联邦公开市场委员会(FOMC)升息立场略强于预期，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部董事Tai Wong说。

“现在贵金属前景蒙阴，黄金和白银已悉数回吐了非农就业报告带动的涨幅。”

在美联储会议记录公布后，美元指数 上涨，最新升0.2%。美元走高，打压黄金价格。

美联储公布会议记录后，美国三大股指转至平盘之上，交投震荡。

现货银 大跌2.3%，报每盎司16.42美元。现货铂金 下滑1%，报每盎司1,159.50美元。现货钯金 劲跌1.8%，报每盎司753美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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