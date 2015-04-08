全球金市：金价失守1,200美元，因美联储会议记录暗示可能在6月升息

日本已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
* 美元指数上涨0.1%
* 美联储会议记录显示“数位与会委员”预计6月升息
路透纽约/伦敦4月8日 - 金价周三延续跌势，跌至每盎司1,200美元以下，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示联储可能最早在6月升息，导致美元走强。
美联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。
1834 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,199.30美元。
美国6月期金 收跌7.50美元，或0.6%，报每盎司1,203.10美元。市场在美联储会议记录公布前收市。
“可能美国联邦公开市场委员会(FOMC)升息立场略强于预期，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部董事Tai Wong说。
“现在贵金属前景蒙阴，黄金和白银已悉数回吐了非农就业报告带动的涨幅。”
在美联储会议记录公布后，美元指数 上涨，最新升0.2%。美元走高，打压黄金价格。
美联储公布会议记录后，美国三大股指转至平盘之上，交投震荡。
现货银 大跌2.3%，报每盎司16.42美元。现货铂金 下滑1%，报每盎司1,159.50美元。现货钯金 劲跌1.8%，报每盎司753美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。