国际油市：油价从今年高位骤降6%，因库存急增且沙特产量创纪录

日本已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
* EIA称上周美国原油库存增加1,095万桶
* EIA称上周原油库存增幅为2001年3月来最大
* 沙特3月日均原油产量为创纪录的1,030万桶
路透纽约4月8日 - 原油价格周三劲跌6%，上日触及今年最高收位，因美国原油库存大幅增加和沙特产量创纪录，使油市持续复苏的说法消失得无影无踪。
美国政府数据显示，上周美国原油库存大幅增加1,095万桶，为预期增幅的逾三倍，至4.8239亿桶，创下2001年来最大单周增幅。美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加120万桶，远多于预期。
该数据令油价延续早盘跌势。沙特3月日均原油产量约为1,030万桶，为历来最高月度纪录。这一消息在周三早盘拖累油价下滑。
布兰特5月原油期货 结算价报每桶55.55美元，大跌3.55美元，或6%。
美国5月原油期货 结算价报每桶50.42美元，劲跌3.56美元，或6.6%。美国原油周二收报近54美元，此为12月30日来最高收位。
Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说，美国数据“非常利空”。
上周汽油库存增加81.7万桶，分析师预期为减少100万桶，因炼厂产能使用率上升。
美国RBOB汽油期货 结算价报每加仑1.7392美元，下挫12.17美分，或6.54%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。 (完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。