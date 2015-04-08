国际油市：油价从今年高位骤降6%，因库存急增且沙特产量创纪录

* EIA称上周美国原油库存增加1,095万桶

* EIA称上周原油库存增幅为2001年3月来最大

* 沙特3月日均原油产量为创纪录的1,030万桶

路透纽约4月8日 - 原油价格周三劲跌6%，上日触及今年最高收位，因美国原油库存大幅增加和沙特产量创纪录，使油市持续复苏的说法消失得无影无踪。

美国政府数据显示，上周美国原油库存大幅增加1,095万桶，为预期增幅的逾三倍，至4.8239亿桶，创下2001年来最大单周增幅。美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加120万桶，远多于预期。

该数据令油价延续早盘跌势。沙特3月日均原油产量约为1,030万桶，为历来最高月度纪录。这一消息在周三早盘拖累油价下滑。

布兰特5月原油期货 结算价报每桶55.55美元，大跌3.55美元，或6%。

美国5月原油期货 结算价报每桶50.42美元，劲跌3.56美元，或6.6%。美国原油周二收报近54美元，此为12月30日来最高收位。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说，美国数据“非常利空”。

上周汽油库存增加81.7万桶，分析师预期为减少100万桶，因炼厂产能使用率上升。

美国RBOB汽油期货 结算价报每加仑1.7392美元，下挫12.17美分，或6.54%。