美国股市: 道琼工业指数收高0.15%，Nasdaq指数上涨0.83%

路透纽约4月8日 - 美国股市周三在交投震荡中微幅收高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示联储仍在今年升息的轨道之上。

道琼工业指数 收高27.09点，或0.15%，至17,902.51点；标准普尔500指数 上涨5.57点，或0.27%，至2,081.90点；Nasdaq指数 涨40.59点，或0.83%，至4,950.82点。(完)