美国债市：短债收益率上扬，因美联储仍可能在今年升息

* 美联储理事鲍威尔称美联储在开始升息之后，升息的步伐将慢于预期

* 纽约联储总裁杜德利称美联储6月升息仍有可能，但门槛更高

* 美联储会议记录暗示将在今年稍后升息

路透纽约4月8日 - 美国短债收益率周三升至一周高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示，尽管数据反映美国经济成长放缓，但联储仍可能在今年升息。

两名美联储官员在周三稍早称，如果经济数据好转，不排除美联储在6月升息的可能性。他们的言论和美联储会议记录一致。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。

美联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。

“如果美联储推迟至2016年升息，将会令人意外，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman说。

Heckman认为，美联储将在6月至9月间升息。

“永远没有完美的升息时机。但经济是到了美联储应该将利率从零上调的时点。”

美联储会议记录与联储官员的讲话基调一致。他们表示，尽管近期经济数据疲弱，且投资者仍存疑虑，但美联储仍可能在今年升息。在汤森路透举行的活动上，纽约联储总裁杜德利和美联储理事鲍威尔描绘了美联储可能较许多人的预期提前升息，之后谨慎上调利率的情境。

在下午交易中，美国10年期公债 价格下跌1/32，收益率从周二尾盘1.893%升至1.895%。30年期美国公债 价格上涨7/32，收益率报2.518%，周二收报2.523%。

在美联储会议记录公布后，两年期 和三年期公债 收益率触及一周高位。

美国财政部周三标售210亿美元10年期公债，需求强劲，得标收益率低于预期，得益于主要来自外国央行的间接投标。

间接投标的购买额占到549亿美元总规模的58.5%，今日标售的标倍数为2.62，和3月时标售的2.65基本一致，但低于2.69的均值。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (-01/32) 0.532

五年期公债 100-07/32 (-01/32) 1.333

10年期公债 100-31/32 (+01/32) 1.892

30年期公债 99-23/32 (+11/32) 2.513(完)

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