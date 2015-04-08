日韩经济指标预测--4月9日-4月16日****

日本已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月9日(四) -- 韩国央行利率决议 4月 1.75% 1.75% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +2.5% 4月10日(五) 暂无重要经济数据。 4月13日当周 4月12日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -7.9% 进口物价(较上年同期) -- -17.8% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- -1.7% (较上年同期) -- +1.9% 4月13日(一) 暂无重要数据公布 4月14日(二) 2300 韩国失业率 3月 -- 3.9% 4月15日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 -- -4.2% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差84 0430 日本工业生产 2月修正值 -- -3.4% 产能利用率(较前月) -- +3.6% 4月16日(四) 暂无重要数据公布 (完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。