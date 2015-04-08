澳新经济指标预测--4月9日-4月16日****

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬

路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。