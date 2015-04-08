澳新经济指标预测--4月9日-4月16日****

日本已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月9-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +6.1% 4月10日(五) 0130 澳洲房屋融资 2月 +3.0% -3.5% 投资性房屋融资 -- -0.1% 4月13日当周 4月12日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +1.0% 4月13日(一) 暂无重要数据公布 4月14日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 正2.0 企业信心指数 -- 0 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.7% 4月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- -1.2% 2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMD) 3月 -- 55.9 4月16日(四) 0130 澳洲新车销售 3月 -- +2.9% 0130 澳洲就业人口(千人) 3月 -- 增加15.6 全职就业人口(千人) -- 增加10.3 就业参与率 -- 64.6% 失业率 -- 6.3% 0300 新西兰公债外资持有比例 3月 -- 62.5%(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。