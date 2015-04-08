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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.89 +3.80 +11.48 6071910

搜狐 57.84 +3.33 +6.11 768812

网易 117.04 +5.04 +4.50 1319849

百度 212.84 +8.98 +4.40 5222220

台湾

台湾积体电路 23.20 -0.19 -0.81 1920097

联电 2.47 -0.02 -0.80 93112

日月光 7.07 -0.06 -0.84 162243

硅品精密 8.16 -0.03 -0.37 869626

和信超媒体 0.83 +0.03 +3.45 87910

友达 4.82 -0.01 -0.21 240214

中华电信 31.98 +0.03 +0.09 50551

台湾国际航电 46.33 +0.45 +0.98 1596751

香港

中国移动 71.94 +5.27 +7.90 554403

中国联通 17.90 +0.90 +5.29 155374

中国电信 74.38 +6.49 +9.56 20751

中芯国际 5.70 +0.69 +13.77 249978

电讯盈科 6.44 -0.08 -1.27 506

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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