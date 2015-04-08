《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月8日

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.89 +3.80 +11.48 6071910
搜狐 57.84 +3.33 +6.11 768812
网易 117.04 +5.04 +4.50 1319849
百度 212.84 +8.98 +4.40 5222220
台湾
台湾积体电路 23.20 -0.19 -0.81 1920097
联电 2.47 -0.02 -0.80 93112
日月光 7.07 -0.06 -0.84 162243
硅品精密 8.16 -0.03 -0.37 869626
和信超媒体 0.83 +0.03 +3.45 87910
友达 4.82 -0.01 -0.21 240214
中华电信 31.98 +0.03 +0.09 50551
台湾国际航电 46.33 +0.45 +0.98 1596751
香港
中国移动 71.94 +5.27 +7.90 554403
中国联通 17.90 +0.90 +5.29 155374
中国电信 74.38 +6.49 +9.56 20751
中芯国际 5.70 +0.69 +13.77 249978
电讯盈科 6.44 -0.08 -1.27 506
(完)
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路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。