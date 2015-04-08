欧洲经济指标预测--4月9日-4月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月9日(四) 0600 德国工业生产(较前月) 2月 +0.2% +0.6% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 +1.00% -2.10% 经季节调整进口(较前月) +1.2% -0.3% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差201 顺差197 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 +0.2% -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 +8.2% +8.3% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 逆差20 逆差17.45 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差90 逆差84.12 1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 4月10日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 3月 -- 3.5% (经季节调整) -- 3.2% 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 2月 -- 赤字94 0645 法国工业生产(较前月) 2月 -0.1% +0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.4% +1.3% 制造业产出(较前月) +0.4% -0.5% (较上年同期) +1.3% +1.9% 4月13日当周 4月13日(一) 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 -- 赤字3 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 2月 -- -0.7% 经工作日调整的的工业生产(较上年同期) -- -2.2% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.2% 4月14-17日 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- -2.1% 4月14日(二) 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +2.0% (较上年同期) -- -0.1% 0830 英国CPI(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.0% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 3月 -- +0.2% (较上年同期) -- -13.5% 产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -1.8% 核心产出(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.2% 4月15日(三) 0600 德国CPI(较前月) 3月终值 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.3% HICP(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +0.1% 0645 法国HICP(较前月) 3月终值 -- +0.7% (较上年同期) -- -0.3% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差79 1145 欧洲央行利率决定 4月 -- 0.05% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正15 正14 4月16日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -1.4% (较上年同期) -- -3.6% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差2.19 (完)