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市场报道 | 2015年 4月 9日 星期四 07:02 BJT

****欧洲经济指标预测--4月9日-4月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    4月6日当周

    4月9日(四)
    0600 德国工业生产(较前月)                             2月      +0.2%       +0.6%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                       2月     +1.00%      -2.10%
             经季节调整进口(较前月)                                +1.2%       -0.3%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                          顺差201     顺差197 
    0700 英国Halifax房价指数(较上月)                      3月      +0.2%       -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)           截至3月      +8.2%       +8.3%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                 2月     逆差20   逆差17.45
              全球商品贸易收支(亿英镑)                            逆差90   逆差84.12
    1100 英国央行利率决定                                 4月       0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                --       3,750
    
    4月10日(五)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                         3月         --        3.5%
                     (经季节调整)                                     --        3.2%
    0645 法国年内迄今预算(亿欧元)                         2月         --      赤字94
    0645 法国工业生产(较前月)                             2月      -0.1%       +0.4%
    0830 英国工业生产(较前月)                             2月      +0.3%       -0.1%
                     (较上年同期)                                  +0.4%       +1.3%
              制造业产出(较前月)                                   +0.4%       -0.5%
                        (较上年同期)                               +1.3%       +1.9%
    
    4月13日当周
    
    4月13日(一)
    0645 法国经常帐(亿欧元)                               2月        --        赤字3
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)               2月        --        -0.7%
               经工作日调整的的工业生产(较上年同期)                  --        -2.2%
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)          3月        --        +0.2%
    
    4月14-17日
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                    3月        --        +0.5%
                              (较上年同期)                           --        -2.1%
    
    4月14日(二)
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月终值      --        +0.1%
                                  (较上年同期)                       --        -0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --        +2.0%
                                       (较上年同期)                  --        -0.1%
    0830 英国CPI(较前月)                                  3月        --        +0.3%
                (较上年同期)                                         --         持平
             零售物价指数(RPI)(较前月)                               --        +0.5%
                              (较上年同期)                           --        +1.0%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 --        +0.5%
                                            (较上年同期)             --        +1.0%
    0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月)            3月        --        +0.2%
                                      (较上年同期)                   --       -13.5%
                              产出物价(较前月)                       --        +0.2%
                                      (较上年同期)                   --        -1.8%
                              核心产出(较前月)                       --        +0.1%
                                      (较上年同期)                   --        +0.2%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                           2月        --        -0.1%
                       (较上年同期)                                  --        +1.2%
    
    4月15日(三)
    0600 德国CPI(较前月)                               3月终值       --        +0.5%
                (较上年同期)                                         --        +0.3%
             HICP(较前月)                                            --        +0.5%
                 (较上年同期)                                        --        +0.1%
    0645 法国HICP(较前月)                              3月终值       --        +0.7%
                 (较上年同期)                                        --        -0.3%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)            2月         --       顺差79
    1145 欧洲央行利率决定                                4月         --        0.05%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值                3月        正15        正14
    
    4月16日(四)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                     3月         --        -1.4%
                            (较上年同期)                             --        -3.6%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    2月         --     顺差4.52
               全球贸易收支(亿欧元)                                  --     顺差2.19   (完)
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