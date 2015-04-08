企业并购：美国非专利药企Mylan提出以290亿美元收购同业Perrigo

路透4月8日 - 非专利药生产商Mylan 提出以约290亿美元的现金加股票收购Perrigo Co 。该交易若能成功，Mylan将成为非处方药市场一家举足轻重的企业，其业务涉及地域也将大大扩展。

Mylan在周三披露了收购消息，使本来已经十分红火的医疗保健市场并购交易又出现了许多新猜测。一些行业观察人士怀疑Mylan此举是否是为了阻挡规模更大的同业--以色列Teva Pharmaceutical Industries 对其提出的收购意向。其他人则认为，Mylan此次收购建议可能刺激对Perrigo的竞购。

Mylan出价为每股205美元，较Perrigo的4月3日收盘价溢价逾25%。Mylan于4月6日致信Perrigo执行长Joseph Papa提出收购建议。

Perrigo股价起初跳涨到远高于收购出价水平的215.72美元，不过收盘时回吐涨幅仅收高18.4%，报195美元，暗示一些投资者怀疑交易能否成功。Mylan股价升15%报68.36美元，Teva在美国的存托凭证上涨3.5%。

“人们认为这会搅黄Teva对Mylan的收购计划，”Stifel Nicolaus分析师Annabel Samimy说。“如果真是这样，那么该公司对Perrigo的收购将不会完成。”