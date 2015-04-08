企业并购：美国非专利药企Mylan提出以290亿美元收购同业Perrigo

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透4月8日 - 非专利药生产商Mylan 提出以约290亿美元的现金加股票收购Perrigo Co 。该交易若能成功，Mylan将成为非处方药市场一家举足轻重的企业，其业务涉及地域也将大大扩展。
Mylan在周三披露了收购消息，使本来已经十分红火的医疗保健市场并购交易又出现了许多新猜测。一些行业观察人士怀疑Mylan此举是否是为了阻挡规模更大的同业--以色列Teva Pharmaceutical Industries 对其提出的收购意向。其他人则认为，Mylan此次收购建议可能刺激对Perrigo的竞购。
Mylan出价为每股205美元，较Perrigo的4月3日收盘价溢价逾25%。Mylan于4月6日致信Perrigo执行长Joseph Papa提出收购建议。
Perrigo股价起初跳涨到远高于收购出价水平的215.72美元，不过收盘时回吐涨幅仅收高18.4%，报195美元，暗示一些投资者怀疑交易能否成功。Mylan股价升15%报68.36美元，Teva在美国的存托凭证上涨3.5%。
“人们认为这会搅黄Teva对Mylan的收购计划，”Stifel Nicolaus分析师Annabel Samimy说。“如果真是这样，那么该公司对Perrigo的收购将不会完成。”
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。