企业并购：美国非专利药企Mylan提出以290亿美元收购同业Perrigo

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
她指出Mylan几乎没有提供出价细节，包括其中多少是现金，多少是股票。
Mylan执行董事长Robert Coury表示，两家公司就提议中的合并已举行了数次磋商。Perrigo证实已收到Mylan的主动报价，并称公司董事会将开会讨论该提议。
长期以来Perrigo一直被视作收购目标。该公司拥有大量有吸引力的非处方药消费品、婴儿配方奶粉及一系列非专利局部药物业务。
2014年Perrigo和Mylan的综合营收约为153亿美元。
晨星分析师Michael Waterhouse称，“让人感兴趣的是，最后是否会出现竞购战。”他暗示全球最大非专利药生产企业Teva，及企业连环收购方Valeant Pharmaceuticals International 是Perrigo的潜在竞购对手。
据汤森路透数据，这一计划中的290亿美元交易将是今年已宣布的医疗保健业最大规模并购案，高于艾伯维(AbbVie) 以近210亿美元收购Pharmacyclics ，以及辉瑞 计划以167亿美元收购Hospira 的金额。(完)
(编译 郑茵/于春红; 审校 许娜/徐文焰)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。