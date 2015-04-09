企业并购：美国非专利药企Mylan提出以290亿美元收购同业Perrigo

她指出Mylan几乎没有提供出价细节，包括其中多少是现金，多少是股票。

Mylan执行董事长Robert Coury表示，两家公司就提议中的合并已举行了数次磋商。Perrigo证实已收到Mylan的主动报价，并称公司董事会将开会讨论该提议。

长期以来Perrigo一直被视作收购目标。该公司拥有大量有吸引力的非处方药消费品、婴儿配方奶粉及一系列非专利局部药物业务。

2014年Perrigo和Mylan的综合营收约为153亿美元。

晨星分析师Michael Waterhouse称，“让人感兴趣的是，最后是否会出现竞购战。”他暗示全球最大非专利药生产企业Teva，及企业连环收购方Valeant Pharmaceuticals International 是Perrigo的潜在竞购对手。

据汤森路透数据，这一计划中的290亿美元交易将是今年已宣布的医疗保健业最大规模并购案，高于艾伯维(AbbVie) 以近210亿美元收购Pharmacyclics ，以及辉瑞 计划以167亿美元收购Hospira 的金额。(完)