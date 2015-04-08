《全球汇市》美元续涨，美联储官员讲话支撑年内升息预期

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0779 1.0779 +0.00 -10.90 1.2097
美元/日圆 120.13 120.12 +0.01 +0.38 119.68
欧元/日圆 129.49 129.48 +0.01 -10.56 144.78
美元/瑞郎 0.9664 0.9665 -0.01 -2.79 0.9941
英镑/美元 1.4873 1.4864 +0.06 -4.49 1.5573
美元/加元 1.2540 1.2541 -0.01 +7.94 1.1618
澳元/美元 0.7687 0.7681 +0.08 -5.89 0.8168
新西兰元/美元 0.7555 0.7546 +0.12 -3.10 0.7797
澳元/日圆 92.340 92.260 +0.09 -5.53 97.750
新西兰元/日圆 90.760 90.640 +0.13 -2.73 93.310
英镑/日圆 178.67 178.55 +0.07 -4.14 186.38
澳元/新西兰元 1.0172 1.0161 +0.11 -2.84 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/郑茵/杜明霞 审校 王兴亚/王丽鑫/于春红)
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。