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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 07:35 BJT

《全球汇市》美元续涨，美联储官员讲话支撑年内升息预期

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0779 1.0779 +0.00 -10.90 1.2097

美元/日圆 120.13 120.12 +0.01 +0.38 119.68

欧元/日圆 129.49 129.48 +0.01 -10.56 144.78

美元/瑞郎 0.9664 0.9665 -0.01 -2.79 0.9941

英镑/美元 1.4873 1.4864 +0.06 -4.49 1.5573

美元/加元 1.2540 1.2541 -0.01 +7.94 1.1618

澳元/美元 0.7687 0.7681 +0.08 -5.89 0.8168

新西兰元/美元 0.7555 0.7546 +0.12 -3.10 0.7797

澳元/日圆 92.340 92.260 +0.09 -5.53 97.750

新西兰元/日圆 90.760 90.640 +0.13 -2.73 93.310

英镑/日圆 178.67 178.55 +0.07 -4.14 186.38

澳元/新西兰元 1.0172 1.0161 +0.11 -2.84 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/郑茵/杜明霞 审校 王兴亚/王丽鑫/于春红)
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