金砖国家：4月8日股汇市收盘纵览

路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月8日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.47%或14.79点，报1,021.05点。

中国股市：沪综指收升再创逾七年新高，权重股护盘股指宽幅震荡

中国汇市：人民币随中间价收跌，前期急升后短期料横盘整理

香港股市：恒指大幅收高3.8%触及七年高位，内地投资人逢低承接

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌0.13%，报53,661.11点。盘中一度突破54,000点，为2014年11月来首次。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收涨，报3.0548/63，周二收报3.1336/41。巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)指派副总统Michel Temer代表政府与议员进行协商。Temer发言人称他的第一个任务是，令执政联盟更新财政职责承诺，为财长的财政撙节举措获批铺平道路。投资者对此举表示欢迎。

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南非股市：连续第二天收涨。指标Top-40绩优股指数 上涨0.46%报46,630点；综合指数 上升0.40%报52,806点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，押注美联储会议记录将显示升息步伐缓慢

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印度股市：收高，创三周最高收盘水准。指标BSE指数 收高0.67%，报28,707.75点，NSE指数 涨0.62%，报8,714.40点。

印度汇市：卢比兑美元略微收高，报62.2375/2475，周二收报62.25/26，国内股市上涨抵消了隔夜美元大涨的影响。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.76%，报988.300点；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.26%，报538.49点。