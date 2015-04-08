金砖国家：4月8日股汇市收盘纵览

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月8日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.47%或14.79点，报1,021.05点。
中国股市：沪综指收升再创逾七年新高，权重股护盘股指宽幅震荡
中国汇市：人民币随中间价收跌，前期急升后短期料横盘整理
香港股市：恒指大幅收高3.8%触及七年高位，内地投资人逢低承接
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌0.13%，报53,661.11点。盘中一度突破54,000点，为2014年11月来首次。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收涨，报3.0548/63，周二收报3.1336/41。巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)指派副总统Michel Temer代表政府与议员进行协商。Temer发言人称他的第一个任务是，令执政联盟更新财政职责承诺，为财长的财政撙节举措获批铺平道路。投资者对此举表示欢迎。
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南非股市：连续第二天收涨。指标Top-40绩优股指数 上涨0.46%报46,630点；综合指数 上升0.40%报52,806点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，押注美联储会议记录将显示升息步伐缓慢
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印度股市：收高，创三周最高收盘水准。指标BSE指数 收高0.67%，报28,707.75点，NSE指数 涨0.62%，报8,714.40点。
印度汇市：卢比兑美元略微收高，报62.2375/2475，周二收报62.25/26，国内股市上涨抵消了隔夜美元大涨的影响。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.76%，报988.300点；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.26%，报538.49点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨2.52%至53.637卢布；卢布兑欧元 升2.85%至57.840卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 张荻)
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。