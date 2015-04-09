《综述》希腊总理从俄罗斯获得精神支持，而非金融援助

**展现善意但未减轻压力**

俄罗斯经济部展现善意姿态，称已为希腊和俄罗斯官员周四的会面准备了一揽子提案，以放宽对西方食物产品的报复性禁令。

普京表示，俄罗斯未来可为其与希腊的联合项目提供信贷，可能包括计划的Turkish Stream管道。该管道计划取道土耳其，将俄罗斯天然气输送到欧洲；齐普拉斯对此项目有兴趣。

普京并表示，如果希腊有私有化招标，俄罗斯也有意参与竞标。

但远水解不了近渴，这些长期展望无法减轻希腊当前的财务压力。

欧元区财政高层官员在布鲁塞尔会面，了解希腊和国际债权人就综合改革方案磋商的最新进展。债权人要求希腊实施诸多改革，才会划拨该国亟需的剩余纾困金。

一名欧元区官员称，大家并未期待会议取得什么突破；而在欧元区财长将于4月24日在拉脱维亚首都里加召开的会议上，双方可能会真正展开交锋。

在那之前，许多部长将有机会在IMF于4月17-19日在华盛顿召开的春季会议间隙会面。

希腊财长瓦鲁法基斯在华盛顿与IMF总裁拉加德和美国财政部次长希茨会面，请求他们支持希腊的立场。

希腊财政部称，拉加德已承诺在评估希腊改革承诺时给予“最大灵活性”，而美国则提出将扮演“调解人”。