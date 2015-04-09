《综述》希腊总理从俄罗斯获得精神支持，而非金融援助

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
**展现善意但未减轻压力**
俄罗斯经济部展现善意姿态，称已为希腊和俄罗斯官员周四的会面准备了一揽子提案，以放宽对西方食物产品的报复性禁令。
普京表示，俄罗斯未来可为其与希腊的联合项目提供信贷，可能包括计划的Turkish Stream管道。该管道计划取道土耳其，将俄罗斯天然气输送到欧洲；齐普拉斯对此项目有兴趣。
普京并表示，如果希腊有私有化招标，俄罗斯也有意参与竞标。
但远水解不了近渴，这些长期展望无法减轻希腊当前的财务压力。
欧元区财政高层官员在布鲁塞尔会面，了解希腊和国际债权人就综合改革方案磋商的最新进展。债权人要求希腊实施诸多改革，才会划拨该国亟需的剩余纾困金。
一名欧元区官员称，大家并未期待会议取得什么突破；而在欧元区财长将于4月24日在拉脱维亚首都里加召开的会议上，双方可能会真正展开交锋。
在那之前，许多部长将有机会在IMF于4月17-19日在华盛顿召开的春季会议间隙会面。
希腊财长瓦鲁法基斯在华盛顿与IMF总裁拉加德和美国财政部次长希茨会面，请求他们支持希腊的立场。
希腊财政部称，拉加德已承诺在评估希腊改革承诺时给予“最大灵活性”，而美国则提出将扮演“调解人”。
然而美国财政部在一份声明稿中指出，“希茨次长敦促希腊专心投入到与国际伙伴的技术性谈判过程中，最终敲定综合改革计划，以确保从债权方及时获得金融支持。”(完) (编译 王丽鑫/张荻/张若琪 审校 张涛/李爽/王颖)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。