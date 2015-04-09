中国保险：中人寿和平安首度进军美国地产市场，入股铁狮门波士顿项目

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 全球领先的房地产发展及运营商铁狮门(Tishman Speyer)周三宣布，中国前两大寿险公司中国人寿集团和中国平安 将与铁狮门合作发展美国波士顿一地产项目。这是这两家寿险公司首次在美投资房地产，亦是两家公司在海外联合房地产的首例。
铁狮门新闻稿显示，代表中国人寿集团出资的是其另类投资管理子公司国寿投资控股有限公司；而中国平安由其房地产投资平台--平安不动产有限公司出资。铁狮门将负责波士顿项目的日常管理。
波士顿项目由铁狮门在2014年拿下该地块，计划建设一幢13层的办公楼和一幢9层共100个单位的公寓楼，预计今年四季度开工，2018年建成。
新闻稿未透露这两家中国寿险公司入股波士顿项目的财务细节。
此前，这两家寿险公司都选择在欧洲投资房地产，例如中国平安投资了伦敦劳合社大楼和Tower Place大厦，中国人寿则收购了伦敦金丝雀码头的地标性大楼。中国平安此前已表示，将逐步加大海外投资比例，重点关注公用事业和基建类项目。
据上海证券报周四报导，此次双方联手买入该波士顿商业地产项目的三分之二股权，两家各占三分之一。报导引述一位接近这个项目的知情人士解释入股原因称，一方面，国寿与平安预计波士顿房地产市场未来的长期稳健增长趋势，另一方面就单个项目而言，该项目地理位置较好，产品适销对路，具有良好的基本面。（完） (发稿 林琦 审校 黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。