中国保险：中人寿和平安首度进军美国地产市场，入股铁狮门波士顿项目

路透上海4月9日 - 全球领先的房地产发展及运营商铁狮门(Tishman Speyer)周三宣布，中国前两大寿险公司中国人寿集团和中国平安 将与铁狮门合作发展美国波士顿一地产项目。这是这两家寿险公司首次在美投资房地产，亦是两家公司在海外联合房地产的首例。

铁狮门新闻稿显示，代表中国人寿集团出资的是其另类投资管理子公司国寿投资控股有限公司；而中国平安由其房地产投资平台--平安不动产有限公司出资。铁狮门将负责波士顿项目的日常管理。

波士顿项目由铁狮门在2014年拿下该地块，计划建设一幢13层的办公楼和一幢9层共100个单位的公寓楼，预计今年四季度开工，2018年建成。

新闻稿未透露这两家中国寿险公司入股波士顿项目的财务细节。

此前，这两家寿险公司都选择在欧洲投资房地产，例如中国平安投资了伦敦劳合社大楼和Tower Place大厦，中国人寿则收购了伦敦金丝雀码头的地标性大楼。中国平安此前已表示，将逐步加大海外投资比例，重点关注公用事业和基建类项目。