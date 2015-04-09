中国个股：中国电建拟合作投资中巴经济走廊项目，总投资20.85亿美元

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 中国电力建设股份有限公司 周四称，全资子公司拟与卡塔尔AMC公司合作，共投资20.85亿美元投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目，该项目属于“中巴经济走廊早期收获清单”所列项目，且被列为中巴经济走廊能源项目合作协议中的优先实施项目。
刊登在上海证交所网站上的公告称，项目资本金约为5.21亿美元，由全资子公司海投公司与AMC公司按51%、49%的比例进行投资。海投公司将全面负责项目的投资、建设及运营。
公司介绍，项目存在较大的电费延迟支付风险。为此，中巴两国政府间协议已就延迟支付进行了相关安排，巴基斯坦政府将提供主权担保。同时，在中国政府的直接支持下，中信保已承诺对巴方延迟支付进行承保。也就是说，该风险在很大程度上得到了两国政府的分担和缓释。
不过中国电建认为，该项目符合公司发展战略规划和投资方向，股权结构合理，风险管控措施完善，各项经济指标和投资回报率相对较好。
中国电建周三收报10.58元，最近一个月累计上涨近40%。（完）
欲浏览公告详情，请点选here
(发稿 徐永；审校 林高丽)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。