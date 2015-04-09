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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:06 BJT

表格：外资上周转为买超日本股票，日本投资者卖超海外债券

路透东京4月9日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至4月4日当周，外资转为买超日本股票。

外资4月4日止当周在日本股市买超1.0361万亿(兆)日圆，前一周为卖超344亿日圆。

日本投资人最近一周则卖超海外债券3.0735万亿日圆，前一周为买超1.0431万亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

3月29日-4月 4日 +1,036.1 +998.6 -798.5

3月22日-3月28日　　　-34.4r +187.1 +1,170.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

3月29日-4月 4日 +424.4 -3,073.5 -94.7

3月22日-3月28日　　 +396.1r +1,043.1r -10.9r

3月15日-3月21日 +220.2 +788.4r +57.2

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 张若琪 审校 张荻)

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