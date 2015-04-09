表格：外资上周转为买超日本股票，日本投资者卖超海外债券

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透东京4月9日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至4月4日当周，外资转为买超日本股票。
外资4月4日止当周在日本股市买超1.0361万亿(兆)日圆，前一周为卖超344亿日圆。
日本投资人最近一周则卖超海外债券3.0735万亿日圆，前一周为买超1.0431万亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
3月29日-4月 4日 +1,036.1 +998.6 -798.5
3月22日-3月28日 -34.4r +187.1 +1,170.7
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
3月29日-4月 4日 +424.4 -3,073.5 -94.7
3月22日-3月28日 +396.1r +1,043.1r -10.9r
3月15日-3月21日 +220.2 +788.4r +57.2
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。