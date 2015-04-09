《美国上市公司业绩公布日程表》--4月9日至4月16日

更新版 1-中国汇市：美指回调人民币大幅收升，逢低购汇致午后涨幅收窄

* 人民币大幅收升200点，盘中最高升逾400点 * 中间价上调121点，日内美元指数继续回调 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘仍有逢低购汇心理，午后涨幅缩窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元， 中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大 量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。 他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨 慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人 民币掉期曲线继续上移。 “马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易 员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。” 另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇