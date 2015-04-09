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市场报道 | 2015年 4月 9日 星期四 08:05 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月9日至4月16日

汤森路透4月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
    
    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码
    ----------------------------------------------------------------------
    4月 9日    BMO    Q4 2015 Constellation Brands Inc          
    4月 9日    11:00  Q2 2015 Walgreens Boots Alliance Inc      
    4月14日    AMC    Q1 2015 CSX Corp                          
    4月14日    BMO    Q1 2015 Fastenal Co                       
    4月14日    BMO    Q1 2015 强生(Johnson & Johnson)           
    4月14日    11:00  Q1 2015 摩根大通                          
    4月14日    AMC    Q3 2015 Linear Technology Corp            
    4月14日    12:00  Q1 2015 富国银行(Wells Fargo)             
    4月15日    11:00  Q1 2015 美国银行(Bank of America)         
    4月15日    BMO    Q1 2015 达美航空(Delta Air Line)          
    4月15日    AMC    Q1 2015 Netflix Inc                       
    4月15日    AMC    Q1 2015 People's United Financial Inc     
    4月15日    BMO    Q1 2015 PNC Financial Services Group Inc  
    4月15日    BMO    Q1 2015 嘉信理财(Charles Schwab)          
    4月15日    AMC    Q1 2015 SanDisk Corp                      
    4月15日    BMO    Q1 2015 U.S. Bancorp                      
    4月16日    BMO    Q1 2015 Alliance Data Systems Corp        
    4月16日    12:00  Q1 2015 花旗(Citigroup Inc)               
    4月16日    11:30  Q1 2015 高盛(Goldman Sachs Group Inc)     
    4月16日    BMO    Q1 2015 W W Grainger Inc                  
    4月16日    BMO    Q1 2015 KeyCorp                           
    4月16日    AMC    Q1 2015 美泰儿(Mattel)                    
    4月16日    BMO    Q1 2015 菲利普莫里斯(Philip Morris)       
    4月16日    BMO    Q1 2015 Sherwin-Williams Co               
    4月16日    AMC    Q1 2015 斯伦贝谢(Schlumberger NV)         
    4月16日    BMO    Q1 2015 UnitedHealth Group Inc            
    
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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