全球金属：2015年全球铝市场供应料过剩32.6万吨--美铝财务长

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
在引起监管和政治层面的审查后，这些交易开始解除，升水也开始随之下降，不过Oplinger指出，升水仍处在纪录高位，而且会受到强劲需求的支撑。
“工业运行需要金属，”Oplinger称。“因此库存金属流出后，就会随着需求升高而被消化。”
此外，中国出口商出口的半成品铝下降可能支撑升水。中国出口商为了逃避原铝出口关税，出口半成品铝，终端用户会再将其冶炼成原铝。
出口商希望抓住地区性高升水的机会，于是这些出口品涌向市场，导致供应过剩。美国铝业执行长克莱因菲尔德称，这反过来给升水构成压力，从而降低中国出口商出口半成品铝的热情。
他补充道，这种出口状况让中国当局感到“恼火”，因此他们可能采取行动限制出口。
“我乐观地认为他们会制止这种乱象，”克莱因菲尔德说。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 王丽鑫/于春红)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。