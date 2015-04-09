全球金属：2015年全球铝市场供应料过剩32.6万吨--美铝财务长

在引起监管和政治层面的审查后，这些交易开始解除，升水也开始随之下降，不过Oplinger指出，升水仍处在纪录高位，而且会受到强劲需求的支撑。

“工业运行需要金属，”Oplinger称。“因此库存金属流出后，就会随着需求升高而被消化。”

此外，中国出口商出口的半成品铝下降可能支撑升水。中国出口商为了逃避原铝出口关税，出口半成品铝，终端用户会再将其冶炼成原铝。

出口商希望抓住地区性高升水的机会，于是这些出口品涌向市场，导致供应过剩。美国铝业执行长克莱因菲尔德称，这反过来给升水构成压力，从而降低中国出口商出口半成品铝的热情。

他补充道，这种出口状况让中国当局感到“恼火”，因此他们可能采取行动限制出口。