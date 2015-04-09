《汇市简讯》美元/日圆持平于一目均衡基准线，关注日股走势

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
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* 美元/日圆持平于一目均衡基准线120.18左右，自3月底以来抛盘一直在此水准上方
* 可能会出现更多抛盘，但或许要看日经指数的表现，日经指数最新趋势为上涨
* 昨天日经指数高见18,845.53点，是否会进一步上涨值得关注，是否很快将突破20,000点？
* 日经指数的升势肯定将推动美元/日圆上扬，停止位在120.50上方
* 如突破120.50，那么将测试121.00，期权为阻力，将有13.7亿美元期权到期(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。