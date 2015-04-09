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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持平于一目均衡基准线，关注日股走势

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* 美元/日圆持平于一目均衡基准线120.18左右，自3月底以来抛盘一直在此水准上方

* 可能会出现更多抛盘，但或许要看日经指数的表现，日经指数最新趋势为上涨

* 昨天日经指数高见18,845.53点，是否会进一步上涨值得关注，是否很快将突破20,000点？

* 日经指数的升势肯定将推动美元/日圆上扬，停止位在120.50上方

* 如突破120.50，那么将测试121.00，期权为阻力，将有13.7亿美元期权到期(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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