《中国报摘》--中国证券报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强召开国务院常务会议，决定在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格、依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。
* 其他:
--为应对即将密集上市的地方政府债券，中央国债登记结算有限公司首次成立地方分支机构，并于8日启用上海、深圳两地客户服务中心，以帮助地方政府降低发债成本、提升发行效率。
--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布的投资者信心指数调查结果显示，3月份中国证券市场投资者信心指数达到70.5，同比大幅上升36.6%，环比上升9.1%，投资者信心保持乐观。
--2015年商业银行资产质量仍面临较大下行压力。对此，有关部门也在积极研究出台相关措施为银行减负。日前在农行 年度业绩说明会上，农行风险总监宋先平表示，财政部正在制定有关贷款核销的政策。业内人士认为，未来银行不良贷款核销政策有望继续放宽。
--阿里巴巴集团昨日对外宣布整合旗下汽车相关业务，成立阿里汽车事业部，将整合阿里集团大数据营销、汽车金融业务以及6,000万车主汇聚的平台优势，协同汽车生态产业链各合作方，通过无线业务场景，向车主提供“看、选、买、用、卖”的全链路汽车电商O2O一站式服务。
--中国最大钢厂之一的宝钢股份 总经理戴志浩近日表示，预计未来3年，将投入100亿元用于提升公司在上海地区节能环保的水平。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。