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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月9日

路透香港4月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.7499港元 )
    
    美国股市周三在交投震荡中微幅收高，道琼工业指数 收高27.09点，或0.15%，至17,902.5
1点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示联储仍在今年升息的轨道之上。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       154.350    3.90      59014            11.962       1.37
 中国铝业                      15.620   12.94     187044             4.842       3.91
 中国移动                      71.940    7.90     554403           111.506       1.74
 中国人寿                      74.400    7.67      90416            38.440       2.92
 中石油                       122.850    6.14      66522             9.521       2.15
 中石化                        84.610    3.65      63566             6.557       2.30
 汇丰控股                      43.770    0.64    2843054            67.843      -0.60
 中电信                        74.380    9.56      20751             5.764       1.84
 中国联通                      17.900    5.29     155374            13.872       2.30
 兖州煤业                      11.860   23.41     222086             9.191       1.00
 华能国际                      49.980    0.75      32201             9.684       0.66
 南方航空                      48.240   11.85     116474             7.477       2.57
 东方航空                      39.380    9.88      25492             6.104       5.60
 中芯国际                       5.700   13.77     249978             0.883       1.55
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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