《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透香港4月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.7499港元 ) 美国股市周三在交投震荡中微幅收高，道琼工业指数 收高27.09点，或0.15%，至17,902.5 1点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示联储仍在今年升息的轨道之上。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 154.350 3.90 59014 11.962 1.37 中国铝业 15.620 12.94 187044 4.842 3.91 中国移动 71.940 7.90 554403 111.506 1.74 中国人寿 74.400 7.67 90416 38.440 2.92 中石油 122.850 6.14 66522 9.521 2.15 中石化 84.610 3.65 63566 6.557 2.30 汇丰控股 43.770 0.64 2843054 67.843 -0.60 中电信 74.380 9.56 20751 5.764 1.84 中国联通 17.900 5.29 155374 13.872 2.30 兖州煤业 11.860 23.41 222086 9.191 1.00 华能国际 49.980 0.75 32201 9.684 0.66 南方航空 48.240 11.85 116474 7.477 2.57 东方航空 39.380 9.88 25492 6.104 5.60 中芯国际 5.700 13.77 249978 0.883 1.55 （完） (整理 梁慧仪)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。