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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月9日-4月16日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家     规模       发行细节
 4/9          美国                发售30年期公债
 4/9          日本                标售三个月期贴现国库券
 4/9          日本                标售30年期公债
 4/9          西班牙              公债标售
 4/10         意大利              国库券标售
 4/13         日本                标售两个月期贴现国库券
 4/13   1350  法国                标售国库券(BTF)
 4/13         意大利              标售中长期债券
 4/14         日本                标售五年期公债
 4/15         德国     40亿欧元   标售10年期联邦债券
 4/15         日本                标售12个月期贴现国库券
                                  
 4/16         日本                标售三个月期贴现国库券
 4/16         日本                标售20年期公债
 4/16   1350  法国                标售中期政府债券(BTAN)/指数关联债
                                  券
 4/16         西班牙              公债标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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