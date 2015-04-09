《全球主要国家债券发行预告》--4月9日-4月16日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/9 美国 发售30年期公债 4/9 日本 标售三个月期贴现国库券 4/9 日本 标售30年期公债 4/9 西班牙 公债标售 4/10 意大利 国库券标售 4/13 日本 标售两个月期贴现国库券 4/13 1350 法国 标售国库券(BTF) 4/13 意大利 标售中长期债券 4/14 日本 标售五年期公债 4/15 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 4/15 日本 标售12个月期贴现国库券 4/16 日本 标售三个月期贴现国库券 4/16 日本 标售20年期公债 4/16 1350 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关联债 券 4/16 西班牙 公债标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。