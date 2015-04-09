《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月9日

*工商时报：

--立法院昨天初审通过非核家园推动法中最具关键性的第4条，未来将不再核发新核电厂执照，核一至核三厂执照到期后不能申请延役，形同以立法手段废核。经济部次长杨伟甫警告，若三读通过，预估2018年就会出现电力严重缺口。

--银行融资部位向来最大、回收最稳定的房屋贷款，预估将被风险最高、增速最快的海外放款部位超越。惠誉信评表示，台资的银行来自房贷的系统性风险压力正获得抑制，但境外曝险相对快速增加，各机构需要提升获利与吸收损失的能力。

*经济日报：

--台寿保 招亲案昨日傍晚价格标截标，由中信金控 独家投标。据透露，中信金出价略高于去年，每股大约29台币。

--日月光 将加速产能扩建，董事长张虔生透露，集团未来三年内将加码投资台湾千亿台币，目标是高雄厂区产能倍增，以迎接快速起飞的系统级封装（SiP）商机。

--金管会近来不断采取各种开放措施，金融业获利频创新高，但金融股股价一直上不来，基础工程若能成功改造，让业者体质彻底转骨，将有助金融股表现。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。