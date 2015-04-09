《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
*工商时报：
--立法院昨天初审通过非核家园推动法中最具关键性的第4条，未来将不再核发新核电厂执照，核一至核三厂执照到期后不能申请延役，形同以立法手段废核。经济部次长杨伟甫警告，若三读通过，预估2018年就会出现电力严重缺口。
--银行融资部位向来最大、回收最稳定的房屋贷款，预估将被风险最高、增速最快的海外放款部位超越。惠誉信评表示，台资的银行来自房贷的系统性风险压力正获得抑制，但境外曝险相对快速增加，各机构需要提升获利与吸收损失的能力。
*经济日报：
--台寿保 招亲案昨日傍晚价格标截标，由中信金控 独家投标。据透露，中信金出价略高于去年，每股大约29台币。
--日月光 将加速产能扩建，董事长张虔生透露，集团未来三年内将加码投资台湾千亿台币，目标是高雄厂区产能倍增，以迎接快速起飞的系统级封装（SiP）商机。
--金管会近来不断采取各种开放措施，金融业获利频创新高，但金融股股价一直上不来，基础工程若能成功改造，让业者体质彻底转骨，将有助金融股表现。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。