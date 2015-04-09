亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透北京4月9日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济数 据的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 4月 4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/13 进出口贸易数据 3月 4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 4/30 中国货物和服务贸易 3月 5月 5/1 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/4 汇丰制造业PMI终值 4月 5/6 汇丰服务业PMI 4月 5/8 进出口贸易数据 4月 5/9 工业生产者价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 5/12 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 5/29 中国货物和服务贸易 4月 6月 6/1 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 汇丰制造业PMI终值 5月 6/3 汇丰服务业PMI 5月 6/8 进出口贸易数据 5月 6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 6/30 中国货物和服务贸易 5月 6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 7月 7/1 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 汇丰制造业PMI终值 6月 7/3 汇丰服务业PMI 6月 7/9 工业生产者价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/13 进出口贸易数据 6月 7/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 二季度/上半年 固定资产投资(不含农户) 1-6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/23 银行结售汇及代客涉外收付款数据 6月 7/24 汇丰制造业PMI初值 7月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 7/31 中国货物和服务贸易 6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 8/3 汇丰制造业PMI终值 7月 8/5 汇丰服务业PMI 7月 8/7 中国国际收支平衡表（初步数） 二季度 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业生产者价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 8/12 固定资产投资(不含农户) 1-7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 7月 8/19 金融机构直接投资流量数据 二季度 8/24 汇丰制造业PMI初值 8月 8/28 规模以上工业企业利润 1-7月 8/31 中国货物和服务贸易 7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 汇丰制造业PMI终值 8月 9/3 汇丰服务业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/9 工业生产者价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/12 固定资产投资(不含农户) 1-8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/17 银行结售汇及代客涉外收付款数据 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/23 汇丰制造业PMI初值 9月 9/28 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 汇丰制造业PMI终值 9月 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 二季度 中国货物和服务贸易 8月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/8 汇丰服务业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/14 工业生产者价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/19 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 三季度 固定资产投资(不含农户) 1-9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/22 银行结售汇及代客涉外收付款数据 9月 10/23 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 汇丰制造业PMI初值 10月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 10/30 中国货物和服务贸易 9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11/2 汇丰制造业PMI终值 10月 11/4 汇丰服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/11 固定资产投资(不含农户) 1-10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 10月 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/23 汇丰制造业PMI初值 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 11/30 中国货物和服务贸易 10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 汇丰服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/17 银行结售汇及代客涉外收付款数据 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 12/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 三季度 中国货物和服务贸易 11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2.海关公布进出口贸易数据。 3.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。