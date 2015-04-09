《新兴市场重要经济事件预告》--4月9日-4月16日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月9日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德概述全球经济状况(1430)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。
墨西哥城--墨西哥央行公布3月政策会议的会议记录(1400)。
利马--秘鲁央行举行议息会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
4月10日(五)
巴西利亚--巴西财长Joaquim Levy参加区域财金首脑会议。
约翰内斯堡--德国央行理事Andreas Dombret在南非国际事务协会发表演讲，题为“货币联盟、银行联盟、资本市场联盟--欧洲的金融一体化”(0700)
约翰内斯堡--Andreas Dombret在南非-德国工商总会发表讲话，主题为“欧元区当前形势--我们身处何处？”(1030)
伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)举行企业管理论坛。
4月13日(一)
暂无重要经济事件预告。
4月14日(二)
坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会议(至4月15日)。
拉巴特--摩洛哥央行举行货币与金融委员会会议。
4月15日(三)
华盛顿--亚洲开发银行经济学家Abhijit Sen Gupta和土耳其央行副总裁Turalay Kenc在主题为“新思维与新G20”的会议上发言(1415)。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
4月16日(四)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。