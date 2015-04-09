《全球重要经济事件一览表》--4月9日-4月16日

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4月9日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。

巴黎--希腊财政部长瓦鲁法基斯在一次经济会议上发言(0800)。

4月10日(五)

美国萨拉索塔--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在一个活动上就经济前景发表演说(1245)。

美国布卢明顿--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话(1620)。

伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)公司治理论坛。

约翰内斯堡--德国央行理事Andreas Dombret在南非国际事务协会发表演讲，题为“货币联盟、银行联盟、资本市场联盟--欧洲的金融一体化”(0700)

约翰内斯堡--Andreas Dombret在南非-德国工商总会发表讲话，主题为“欧元区当前形势--我们的处境？”(1030)

西班牙格拉纳达--西班牙央行总裁林德在格拉纳达大学组织的主题为“消费者和商界领袖的第二次机遇”的活动上致闭幕词(1000)。

4月13日(一)

东京--日本央行召开地区分行经理会议，并公布地区经济季报。日本央行总裁黑田东彦将在会议开始时发表演讲。

4月14日(二)

维诺纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在维诺纳州立大学主办的公共论坛上发言(0000)。

罗马--挪威央行总裁奥尔森在意大利银行协会组织的活动上就管理挪威石油财富发表讲话(0930)。

4月15日(三)

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。

华盛顿--巴德学院利维经济研究所主办第24届明斯基(Hyman P. Minsky)年会(至4月16日)，主题为美国和全球经济形势。美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和美国财政部国际事务次长希茨将出席。

美国查尔斯顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔对商界和社区领袖发表题为“投资于人民，以实现长期繁荣”的讲话(2330)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后公布利率决议并举行记者会。

渥太华--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1400)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在央行公布货币政策报告后举行记者会(1515)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会年会上发表讲话(0615)。

4月16日(四)

纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在纽约预测者俱乐部(Forecasters Club)就经济议题发表演讲(1710)。

伦敦--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加由查塔姆社(Chatham House)主办的“美国经济展望及其对货币政策的影响”活动(1730)。

华盛顿--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在巴德学院立维经济研究院的第24届Hyman P. Minsky年会上发表讲话(1300)。会议主题为美国和全球经济现状。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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