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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:32 BJT

《交易视点》台债短线观察长券标售寿险业投资意愿--群益金鼎证券

路透台北4月9日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，台债短线观察周五长券标售寿险业投资意愿，目前市场仍受惠筹码优势与资金宽松，加上美债近期走势稳定，预期走势维持中性偏多格局。十年券104/5期 区间预估在1.50-1.55%，五年券104/6期 预估在0.95%-1.0%。

IRS市场冷清，利率大致持平。3年成交1.04%，5年成交1.235-1.24%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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