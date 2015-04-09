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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:37 BJT

《中国重要政经日程》--4月9日

==========================今日重要政经日程==========================

4/9（周四）

--无

==========================近期重要政经日程==========================

*4/10（周五）

--国家卫生计生委定于4月10日上午10时在西直门办公区2号楼1层新闻发布厅召开例行新闻发布会，发布《中国疾病预防控制工作进展（2015）报告》。

*4/13（周一）

--亚洲－非洲法律协商组织（亚非法协）第54届年会将于13日至17日在北京举行，国务院总理李克强出席。

*4/28（周二）

--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙； 审校 侯向明)

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