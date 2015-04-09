《中国重要政经日程》--4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
==========================今日重要政经日程==========================
4/9（周四）
--无
==========================近期重要政经日程==========================
*4/10（周五）
--国家卫生计生委定于4月10日上午10时在西直门办公区2号楼1层新闻发布厅召开例行新闻发布会，发布《中国疾病预防控制工作进展（2015）报告》。
*4/13（周一）
--亚洲－非洲法律协商组织（亚非法协）第54届年会将于13日至17日在北京举行，国务院总理李克强出席。
*4/28（周二）
--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。
5/12（周二）
--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。
5/13（周三）
--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙； 审校 侯向明)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。