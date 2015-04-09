《中国债券市场每日交易备忘》--4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --纽约联储总裁杜德利称对联储将在今年升息有合理信心。 --周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电 上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担 ，支持实体经济发展。 --中国国家发改委会近期批复湘江二级航道二期工程可行性研究报告，项目总投资约30 亿元人民币。 --中国第五大商业银行--交通银行 周三发布的最新一期交银中国 财富景气指数环比下降。调研结果显示，国内受访小康家庭对今年就业形势的担忧有所加重 。 --中国证券投资者保护基金有限责任公司4月8日发布的投资者信心指数调查结果显示， 3月份中国证券市场投资者信心指数达到70.5，同比大幅上升36.6%，环比上升9.1%，投资者 信心保持乐观。 --中国国家外汇局管理局周三发布通知，改革资本金结汇管理方式，外商投资企业外汇 资本金实行意愿结汇管理，企业可自由选择资本金结汇时机，将从6月1日起实施。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。