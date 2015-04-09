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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:36 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月9日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
    
          
    --4/10    工业生产者价格指数(PPI)               3月
              居民消费价格指数(CPI)                 3月
    --4/13    进出口贸易数据                        3月
    --4/15    国民经济运行情况新闻发布会
      其中:   国内生产总值                       一季度
              固定资产投资(不含农户)              1-3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
    
      
    --纽约联储总裁杜德利称对联储将在今年升息有合理信心。 
    --周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电
上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担
，支持实体经济发展。 
    --中国国家发改委会近期批复湘江二级航道二期工程可行性研究报告，项目总投资约30
亿元人民币。 
    --中国第五大商业银行--交通银行  周三发布的最新一期交银中国
财富景气指数环比下降。调研结果显示，国内受访小康家庭对今年就业形势的担忧有所加重
。 
    --中国证券投资者保护基金有限责任公司4月8日发布的投资者信心指数调查结果显示，
3月份中国证券市场投资者信心指数达到70.5，同比大幅上升36.6%，环比上升9.1%，投资者
信心保持乐观。
    --中国国家外汇局管理局周三发布通知，改革资本金结汇管理方式，外商投资企业外汇
资本金实行意愿结汇管理，企业可自由选择资本金结汇时机，将从6月1日起实施。 
(完)  
            
    
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