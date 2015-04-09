《中国债券市场每日交易备忘》--4月9日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --纽约联储总裁杜德利称对联储将在今年升息有合理信心。 --周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电 上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担 ，支持实体经济发展。 --中国国家发改委会近期批复湘江二级航道二期工程可行性研究报告，项目总投资约30 亿元人民币。 --中国第五大商业银行--交通银行 周三发布的最新一期交银中国 财富景气指数环比下降。调研结果显示，国内受访小康家庭对今年就业形势的担忧有所加重 。 --中国证券投资者保护基金有限责任公司4月8日发布的投资者信心指数调查结果显示， 3月份中国证券市场投资者信心指数达到70.5，同比大幅上升36.6%，环比上升9.1%，投资者 信心保持乐观。 --中国国家外汇局管理局周三发布通知，改革资本金结汇管理方式，外商投资企业外汇 资本金实行意愿结汇管理，企业可自由选择资本金结汇时机，将从6月1日起实施。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次