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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:47 BJT

全球金市：金价下滑，因美联储6月升息预期重燃

金价周三触及日低1,197.45美元，此前两名美联储官员称，联储仍可
能6月升息。而周三发布的美联储3月17-18日政策会议记录还显示，联储
官员期盼着启动升息进程；“数名与会者”称预期即将登场的经济数据将
为6月首度升息提供理据。 
    
    美国6月期金 跌0.2%至1,200.80美元。
    
    纽蒙特矿业(Newmont Mining) 称，将推进在内华达州Long Ca
nyon金矿的第一阶段建设。(完)
        
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 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/于春红)

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