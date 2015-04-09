全球金市：金价下滑，因美联储6月升息预期重燃

金价周三触及日低1,197.45美元，此前两名美联储官员称，联储仍可 能6月升息。而周三发布的美联储3月17-18日政策会议记录还显示，联储 官员期盼着启动升息进程；“数名与会者”称预期即将登场的经济数据将 为6月首度升息提供理据。 美国6月期金 跌0.2%至1,200.80美元。 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 称，将推进在内华达州Long Ca nyon金矿的第一阶段建设。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/于春红)