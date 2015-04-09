全球金市：金价下滑，因美联储6月升息预期重燃

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
金价周三触及日低1,197.45美元，此前两名美联储官员称，联储仍可 能6月升息。而周三发布的美联储3月17-18日政策会议记录还显示，联储 官员期盼着启动升息进程；“数名与会者”称预期即将登场的经济数据将 为6月首度升息提供理据。 美国6月期金 跌0.2%至1,200.80美元。 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 称，将推进在内华达州Long Ca nyon金矿的第一阶段建设。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/于春红)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。