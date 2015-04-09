中信期货：中国期指下行压力加大，资金撤离总持仓逐渐走低

尽管近期大盘仍在振荡走高，但期弱现强的格局较为明显，期指贴水不断扩大。周三，期指四个合约全线贴水。另外，IF1506和IF1509合约价格还低于IF1505合约，呈现反向市场格局。因此，大盘的强势走势能维持多久存在不确定性。

资金不断撤离。期指总持仓自3月16日刷新历史纪录259514手后，逐渐下降。虽然最近一周市场重启升势，资金也呈现流入、流出交替的情况，但总持仓逐渐走低的格局没有得到有效扭转。尤其是最近两日期指分别减仓10644手和1911手，总持仓达到220465手的近期低点水平。资金撤离对期指上行形成不利，但还没有明显影响到现货市场走势。若期现长时间背离，期指不补涨，现指最终被拖累的概率将增大。当然，这也不排除现货强势不改，最终期指出现补涨。不过，我们认为短期出现第二种情况的概率偏低。(完)