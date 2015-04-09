中信期货：中国期指下行压力加大，资金撤离总持仓逐渐走低

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
以下内容节选自4月9日的《期货日报》：
尽管近期大盘仍在振荡走高，但期弱现强的格局较为明显，期指贴水不断扩大。周三，期指四个合约全线贴水。另外，IF1506和IF1509合约价格还低于IF1505合约，呈现反向市场格局。因此，大盘的强势走势能维持多久存在不确定性。
资金不断撤离。期指总持仓自3月16日刷新历史纪录259514手后，逐渐下降。虽然最近一周市场重启升势，资金也呈现流入、流出交替的情况，但总持仓逐渐走低的格局没有得到有效扭转。尤其是最近两日期指分别减仓10644手和1911手，总持仓达到220465手的近期低点水平。资金撤离对期指上行形成不利，但还没有明显影响到现货市场走势。若期现长时间背离，期指不补涨，现指最终被拖累的概率将增大。当然，这也不排除现货强势不改，最终期指出现补涨。不过，我们认为短期出现第二种情况的概率偏低。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。