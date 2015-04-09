版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 09:07 BJT

印度评等：穆迪确认印度BAA3评级，并调整评级展望至正面

路透4月8日 - 穆迪确认对印度的“BAA3”评级，并将其评级展望调
整至正面。穆迪表示:
    
    * 决定调整评级展望是因为，认为决策者的行动将提振印度经济力道
的可能性日渐加大
    * 在全球大宗商品价格相对利好的支撑下，预计印度的结构性优势将
令该国经济成长继续超越他国
    * 通胀压力、暂时的国际收支平衡压力、以及不确定的监管环境导致
成长出现波动期
    * 近期旨在应对通胀并保持对外收支可控的措施，将部分降低对印度
主权评级的制约
    * 印度银行体系的资产质量、不良贷款拨备情况以及资本充足率相对
疲弱。(完)
  
 (编译 王兴亚；审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐