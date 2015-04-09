印度评等：穆迪确认印度BAA3评级，并调整评级展望至正面

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透4月8日 - 穆迪确认对印度的“BAA3”评级，并将其评级展望调 整至正面。穆迪表示: * 决定调整评级展望是因为，认为决策者的行动将提振印度经济力道 的可能性日渐加大 * 在全球大宗商品价格相对利好的支撑下，预计印度的结构性优势将 令该国经济成长继续超越他国 * 通胀压力、暂时的国际收支平衡压力、以及不确定的监管环境导致 成长出现波动期 * 近期旨在应对通胀并保持对外收支可控的措施，将部分降低对印度 主权评级的制约 * 印度银行体系的资产质量、不良贷款拨备情况以及资本充足率相对 疲弱。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。