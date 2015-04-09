印度评等：穆迪确认印度BAA3评级，并调整评级展望至正面

路透4月8日 - 穆迪确认对印度的“BAA3”评级，并将其评级展望调 整至正面。穆迪表示: * 决定调整评级展望是因为，认为决策者的行动将提振印度经济力道 的可能性日渐加大 * 在全球大宗商品价格相对利好的支撑下，预计印度的结构性优势将 令该国经济成长继续超越他国 * 通胀压力、暂时的国际收支平衡压力、以及不确定的监管环境导致 成长出现波动期 * 近期旨在应对通胀并保持对外收支可控的措施，将部分降低对印度 主权评级的制约 * 印度银行体系的资产质量、不良贷款拨备情况以及资本充足率相对 疲弱。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)