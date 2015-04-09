《交易视点》台债料观望美债及长券标售结果--元大宝来证

路透台北4月9日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国10年期公债标售需求依然强劲，得标利率也低于预期，尽管近期美国经济数据显示成长放缓，短天期公债仍受到升息预期影响，殖利率低档盘整，而30年期公债则因通膨不振，使殖利曲线趋平滑，表现不同步。美国指标10年期公债 收在1.9056%，与前一交易日殖利率上涨1.26基点。

预期本周美国公债走势将随新券标售需求波动，但依旧不能忽略美联储于今年升息议题，而台湾公债除了受到美债影响外，本周五将有20年券标售，在第二季筹码供应减少，筹码面仍有利债市，但不能忽略国际版债券持续发行对主要需求者的影响，在美债走势明朗化及长券标售变数厘清前，市场料观望为主，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，十年券104/5期 成交利率区间在1.50%-1.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)