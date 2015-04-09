《交易视点》台债料观望美债及长券标售结果--元大宝来证

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透台北4月9日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国10年期公债标售需求依然强劲，得标利率也低于预期，尽管近期美国经济数据显示成长放缓，短天期公债仍受到升息预期影响，殖利率低档盘整，而30年期公债则因通膨不振，使殖利曲线趋平滑，表现不同步。美国指标10年期公债 收在1.9056%，与前一交易日殖利率上涨1.26基点。
预期本周美国公债走势将随新券标售需求波动，但依旧不能忽略美联储于今年升息议题，而台湾公债除了受到美债影响外，本周五将有20年券标售，在第二季筹码供应减少，筹码面仍有利债市，但不能忽略国际版债券持续发行对主要需求者的影响，在美债走势明朗化及长券标售变数厘清前，市场料观望为主，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，十年券104/5期 成交利率区间在1.50%-1.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。