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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:53 BJT

期货日报：4月钢铁需求旺季市场表现不佳，大连焦炭期货继续弱势运行

以下内容节选自4月9日的《期货日报》：

2015年1月以来，焦炭期货持续下跌，主力合约从1月9日的1081元/吨跌至昨日收盘时的915元/吨，跌幅达15.4%。尤其是进入4月以来，焦炭期价屡创上市以来新低。

　　“目前钢企的焦炭库存仍处于偏高水平，焦炭港口库存压力也不见消减，这是当前压制焦炭近月期价的主要原因。”国投中谷期货煤焦分析师曹颖称。

4月是传统钢铁需求旺季，近期山西大煤矿挺价意愿较为强烈，但由于钢铁市场一直表现不佳，钢厂打压焦炭价格较为坚决。“通常而言，钢材市场持续好转后需要半个月至一个月左右，焦炭才能涨价，因此短期来看焦炭现货仍缺乏上行动力，将继续弱势运行。”国信期货煤焦钢分析师施雨辰说。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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