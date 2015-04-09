期货日报：4月钢铁需求旺季市场表现不佳，大连焦炭期货继续弱势运行

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
以下内容节选自4月9日的《期货日报》：
2015年1月以来，焦炭期货持续下跌，主力合约从1月9日的1081元/吨跌至昨日收盘时的915元/吨，跌幅达15.4%。尤其是进入4月以来，焦炭期价屡创上市以来新低。
“目前钢企的焦炭库存仍处于偏高水平，焦炭港口库存压力也不见消减，这是当前压制焦炭近月期价的主要原因。”国投中谷期货煤焦分析师曹颖称。
4月是传统钢铁需求旺季，近期山西大煤矿挺价意愿较为强烈，但由于钢铁市场一直表现不佳，钢厂打压焦炭价格较为坚决。“通常而言，钢材市场持续好转后需要半个月至一个月左右，焦炭才能涨价，因此短期来看焦炭现货仍缺乏上行动力，将继续弱势运行。”国信期货煤焦钢分析师施雨辰说。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。