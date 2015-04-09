期货日报：郑州动力煤期货主力合约保持阴跌走势，盘面难觅反弹迹象

以下内容节选自4月9日的《期货日报》：

近期，动力煤期货主力合约保持阴跌走势，420元/吨整数关口的支撑弱于预期，盘面难觅反弹迹象。短期内动力煤疲软的基本面依然缺乏改善的可能性，而从国家对清洁能源的扶持政策来看，未来下水煤的成本甚至面临重新调整的命运。

本周环渤海动力煤价格指数报收于459元/吨，比前一报告期下降了10元/吨，跌幅显着放大。大型煤炭企业4月调价策略，奠定了下水煤现货价格继续下跌的基调。当前北方港口满足动力煤期货交割标准的5500大卡混煤甚至出现低于期货盘面价格的报价，这可能也是近两个交易日动力煤1505合约主力空头继续增仓的原因。(完)

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