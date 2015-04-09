期货日报：郑州动力煤期货主力合约保持阴跌走势，盘面难觅反弹迹象

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
以下内容节选自4月9日的《期货日报》：
近期，动力煤期货主力合约保持阴跌走势，420元/吨整数关口的支撑弱于预期，盘面难觅反弹迹象。短期内动力煤疲软的基本面依然缺乏改善的可能性，而从国家对清洁能源的扶持政策来看，未来下水煤的成本甚至面临重新调整的命运。
本周环渤海动力煤价格指数报收于459元/吨，比前一报告期下降了10元/吨，跌幅显着放大。大型煤炭企业4月调价策略，奠定了下水煤现货价格继续下跌的基调。当前北方港口满足动力煤期货交割标准的5500大卡混煤甚至出现低于期货盘面价格的报价，这可能也是近两个交易日动力煤1505合约主力空头继续增仓的原因。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。