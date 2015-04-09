中国个股：广发证券率先亮相出色成绩单，分析师建议增配券商股

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 中国A股市场今年以来的牛市行情令券商大受其益。广发证券 周四率先亮出首季成绩单，预计第一季净利同比增长198.58%-210.69%。分析师预计，上市券商首季都将录得不错业绩，建议增加券商股配置。
公告显示，广发证券预计首季实现盈利24.67-25.67亿元，每股盈利约0.42-0.43元。
广发证券解释称，一季度A股股指及交易额呈现较大幅度增长，公司继续加大力度推进战略实施、传统业务转型和创新业务规模化发展，积极把握市场大好发展机会，公司财富管理、投资管理、交易及机构客户服务等业务的收入均实现了大幅度增长。
国信证券 、西部证券 和太平洋证券 周四分别刊登3月份财务数据，当月净利同比大幅增长。这三家券商3月分别实现净利16.21亿元、2.87亿和1.35亿元；西部证券和太平洋证券3月净利同比增幅分别达9.14倍和3.4倍，超出市场预期。
申万宏源非银金融分析师何宗炎指出，上市券商整体3月净利预计环比增加120-150%，同比增加3.5-4倍，一季度预计环比增加三成，同比增加两倍。
安信证券金融首席分析师赵湘怀认为，在交易量和融资融券余额快速增长的背景下，上市券商业绩可能大幅超出预期，建议加大券商板块配置。
广发证券H股正在发行，公司A股周三收报30.51元，过去一个月累计上涨32.2%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。