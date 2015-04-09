《香港报摘》--其他报纸重要消息4月9日

* 明报：

--蒙牛乳业 宣布，与上海迪士尼度假区正式签署协议，成为其官方乳品合作伙伴。蒙牛除了供应度假区的牛奶、酸奶及冰淇淋产品等，亦将在度假区经营自家冰淇淋推车及冰淇淋商店。

* 苹果日报：

--国美电器 昨日爆升逾三成，位列港股通股份成交金额排名第七位。有分析员指，国美业务复苏势头转弱，料今年首季盈利只会有单位数增长，但由于其市值仅为A股同业苏宁 的六分一，故在北水涌至下炒落后。

* 东方日报：

--市场消息指出，内地家居装饰及家具商场营运商红星美凯龙家居拟在季内上市，集资10亿美元。另市传欧洲企业及信托服务综合公司瑞致达在本季上市，集资约4.5亿美元。

* 星岛日报：

--宏利金融 支付12亿美元成为星展银行集团银保独家销售商，为期15年。宏利预期，该协议可有利未来的核心盈利增长，但预付款将令其监管资本比率减少10点。

* 文汇报：

--耀才证券 公布，截至今年3月31日止年度之未经审核综合纯利约为2.18亿元，同比增长约31%，主要受惠于沪港通开通后刺激大市成交活跃，带动各业务的营业额及盈利上升。(完)