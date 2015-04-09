《香港报摘》--其他报纸重要消息4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
* 明报：
--蒙牛乳业 宣布，与上海迪士尼度假区正式签署协议，成为其官方乳品合作伙伴。蒙牛除了供应度假区的牛奶、酸奶及冰淇淋产品等，亦将在度假区经营自家冰淇淋推车及冰淇淋商店。
* 苹果日报：
--国美电器 昨日爆升逾三成，位列港股通股份成交金额排名第七位。有分析员指，国美业务复苏势头转弱，料今年首季盈利只会有单位数增长，但由于其市值仅为A股同业苏宁 的六分一，故在北水涌至下炒落后。
* 东方日报：
--市场消息指出，内地家居装饰及家具商场营运商红星美凯龙家居拟在季内上市，集资10亿美元。另市传欧洲企业及信托服务综合公司瑞致达在本季上市，集资约4.5亿美元。
* 星岛日报：
--宏利金融 支付12亿美元成为星展银行集团银保独家销售商，为期15年。宏利预期，该协议可有利未来的核心盈利增长，但预付款将令其监管资本比率减少10点。
* 文汇报：
--耀才证券 公布，截至今年3月31日止年度之未经审核综合纯利约为2.18亿元，同比增长约31%，主要受惠于沪港通开通后刺激大市成交活跃，带动各业务的营业额及盈利上升。(完)
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东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。